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21:53, 16 июня 2026Культура

Писатель Цыпкин высказался о хейте

Писатель и сценарист Александр Цыпкин признался, что редко встречается с критикой
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Писатель Александр Цыпкин, по сценариям которого были сняты многие известные сериалы, признался, что редко сталкивается с критикой своих произведений. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».

По словам Цыпкина, он избавлен от негативных отзывов на свое творчество и не видит смысла погружаться в них.

«Если спектакль востребованный, я увижу это по сумме в кассе. Если идет с большим успехом, значит, текст получился. Если книжка продается, значит, рассказ удался. Если сериал занимает топовую позицию в рейтинге, значит, зрителям понравился», — высказался сценарист.

Также писатель добавил, что большая часть критики со стороны интернет-пользователей не является конструктивной.

Ранее стало известно, что Пригожин и Цыпкин ответили на идею спецпредставителя президента России Владимира Путина о возрождении цензуры.

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