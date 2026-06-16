Писатель Цыпкин высказался о хейте

Писатель и сценарист Александр Цыпкин признался, что редко встречается с критикой

Писатель Александр Цыпкин, по сценариям которого были сняты многие известные сериалы, признался, что редко сталкивается с критикой своих произведений. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».

По словам Цыпкина, он избавлен от негативных отзывов на свое творчество и не видит смысла погружаться в них.

«Если спектакль востребованный, я увижу это по сумме в кассе. Если идет с большим успехом, значит, текст получился. Если книжка продается, значит, рассказ удался. Если сериал занимает топовую позицию в рейтинге, значит, зрителям понравился», — высказался сценарист.

Также писатель добавил, что большая часть критики со стороны интернет-пользователей не является конструктивной.

Ранее стало известно, что Пригожин и Цыпкин ответили на идею спецпредставителя президента России Владимира Путина о возрождении цензуры.