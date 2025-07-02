Пригожин и Цыпкин ответили на идею спецпредставителя Путина о возрождении цензуры

Писатель Цыпкин: В России нет необходимости в цензуре

В России нет необходимости в цензуре, так как достаточно ориентироваться на уголовный кодекс, считает писатель и драматург Александр Цыпкин. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что свод правил может существовать в случае государственной поддержки проектов, но в остальном это будет излишним решением.

Ранее спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выступил за возвращение официальной цензуры в Россию. Он объяснил это тем, что количество требований к деятелям культуры все время растет и отражается на качестве создаваемых произведений. По его мнению, было бы куда честнее вернуться к цензуре, которой занимаются профессионалы, как было в СССР.

Цыпкин назвал цензуру излишней и предупредил о ее последствиях

Я считаю, что, наверное, все-таки скорее нет. Но с учетом того, что де-факто у нас действительно присутствует огромное количество ограничений сейчас, которые, по сути дела, никак не прописаны и могут интерпретироваться очень по-разному, возможно, имело смысл установить какой-то свод для того, чтобы у людей была возможность ориентироваться Александр Цыпкин писатель и драматург

По мнению Цыпкина, в цензуре нет необходимости, так как существует достаточно понятный уголовный кодекс.

«Если произведение уголовный кодекс не нарушает, то все остальное, мне кажется, на усмотрение творца. Я согласен с тем, что должен быть некий свод правил в случае государственной поддержки проектов», — сказал Цыпкин, пояснив, что государство имеет право требовать соблюдения своих интересов, если тратит деньги.

Он добавил, что в остальных случаях введение цензуры будет излишним и может привести к утечке мозгов.

Пригожин заявил, что Швыдкой прав на 100 процентов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, со своей стороны, поддержал предложение Швыдкого вернуть открытую цензуру в Россию. Он также согласен с тем, что ограничениями должен заниматься отдельный орган.

Он прав 100 процентов, что, конечно же, цензура нужна. Порядок должен быть. Когда люди ни в чем себя не ограничивают, они могут делать все, что они хотят. Например, мат становится главным инструментом в общении между людьми, детьми (…) Запретить это использовать невозможно, но стало столько этого грязного и ненормативного. Я бы, конечно, поддержал Михаила Швыдкого и отформатировал эту конструкцию Иосиф Пригожин музыкальный продюсер

Он считает, что на всей планете отсутствие ограничений, культурного кода, субординации и порядка в языке сильно изменили взаимоотношения между людьми, в том числе между молодежью и взрослыми.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выражал мнение, что главным инструментом цензуры в мире стал Google. По словам главы СПЧ, цифровизация, социальные сети и поисковики являются новой формой цензуры.