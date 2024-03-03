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17:51, 3 марта 2024Россия

Глава СПЧ назвал главный инструмент цензуры в мире

Глава СПЧ Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире

Фото: Unsplash

Google уже стал главным инструментом цензуры в мире. Об этом во время Всемирного фестиваля молодежи заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

По словам главы СПЧ, цифровизация, социальные сети и поисковики являются новой формой цензуры. Он задался вопросом, можно ли что-то противопоставить Google. Фадеев напомнил, что французы пытались это сделать, но у них ничего не получилось.

Ранее Фадеев говорил, что введение уголовной ответственности за фейки и дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ) не является актом цензуры.

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