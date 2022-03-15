В СПЧ оценили закон об уголовной ответственности за фейки о российской армии

Глава СПЧ Фадеев заявил, что не считает ответственность за фейки о ВС РФ цензурой

Введение уголовной ответственности за фейки и дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ) не является актом цензуры. Такое мнение выразил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в эфире телеканала «Россия 24».

«Нет, это не цензура. Никто же не запрещает высказывать свое мнение. Уточню — в разумных пределах высказывать свое мнение», — прокомментировал глава СПЧ закон об уголовной ответственности за фейки о российской армии.

По словам Фадеева, большое количество материалов в сети о спецоперации на Украине являются заведомо недостоверными. «Это специально состряпанные материалы, та самая военная хитрость. Значительная часть наших граждан не понимала этого, часть интеллигенции не понимала, поэтому пришлось принять такой жесткий закон, отрезвляющий закон. Но это не цензура», — заявил он.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. В Уголовном кодексе Российской Федерации появилась статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Согласно ей, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

Нарушение закона с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. В случае тяжких последствий наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.

