В Евросоюзе не захотели тратить деньги на зарплаты военным ВСУ

Депутат Рады Костенко: ЕС отказался выделять деньги на зарплаты военным ВСУ

В Евросоюзе выступают против того, чтобы новый транш помощи Киеву в размере 90 миллиардов евро использовался для расходов на зарплаты военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко в беседе с украинским изданием «Страна».

Как пояснил Костенко, представители ЕС считают, что зарплаты военным — это внутренняя проблема Украины, которую Киев должен решить самостоятельно. «Сейчас главное — найти средства», — заключил депутат.

Около 60 миллиардов из этого транша должны быть потрачены на военную помощь Украине. Ожидается, что остальные средства пойдут на поддержку бюджета республики.

12 июня сообщалось, что Украина собирается попросить у союзников еще 20 миллиардов долларов помощи.