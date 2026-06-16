Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:58, 16 июня 2026Бывший СССР

В Евросоюзе не захотели тратить деньги на зарплаты военным ВСУ

Депутат Рады Костенко: ЕС отказался выделять деньги на зарплаты военным ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Евросоюзе выступают против того, чтобы новый транш помощи Киеву в размере 90 миллиардов евро использовался для расходов на зарплаты военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко в беседе с украинским изданием «Страна».

Как пояснил Костенко, представители ЕС считают, что зарплаты военным — это внутренняя проблема Украины, которую Киев должен решить самостоятельно. «Сейчас главное — найти средства», — заключил депутат.

Около 60 миллиардов из этого транша должны быть потрачены на военную помощь Украине. Ожидается, что остальные средства пойдут на поддержку бюджета республики.

12 июня сообщалось, что Украина собирается попросить у союзников еще 20 миллиардов долларов помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какого черта ты делаешь?» Израиль недоволен сделкой Трампа по Ирану. Как он может ее сорвать?

    Зеленского уличили во лжи Западу

    Иран пригрозил ударить по одной стране

    Роднина сравнила уровень популярности фигурного катания и футбола

    Мерц заявил о появлении «первого реального шанса на мир» на Украине

    Захарова оценила инцидент с «Адмиралом Григоровичем»

    ВСУ ударили по автомобилю скорой помощи в Брянской области

    В Евросоюзе не захотели тратить деньги на зарплаты военным ВСУ

    Писатель Цыпкин высказался о хейте

    В США допустили перекрытие Ормуза Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok