Захарова оценила инцидент с «Адмиралом Григоровичем»

Захарова с иронией оценила инцидент с «Адмиралом Григоровичем»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией задалась вопросом, каким маршрутом будет возвращаться российский фрегат «Адмирал Григорович», намекнув на возможное «опасное сближение» с британским посольством в Москве.

Дипломат опубликовала изображение карты, на которой отмечено здание посольства Великобритании, расположенное на Смоленской набережной Москвы-реки.

«"Адмирал Григорович" домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», — пошутила Захарова.

Информация об инциденте с российским фрегатом в Ла-Манше ранее появилась в британских СМИ. Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что ведомство расследует сообщения о предупредительных выстрелах в проливе. Как утверждается, в результате инцидента никто не пострадал, гражданская яхта также не получила повреждений.