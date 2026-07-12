Стало известно о жертвах удара беспилотников ВСУ по Самарской области

Из-за удара беспилотников ВСУ по Самарской области погиб мужчина, три человека пострадали

В результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Самарской области погиб мужчина, пострадали еще три человека, в том числе ребенок. Об этом в воскресенье, 12 июля, в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Федорищев.

Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние еще одного – удовлетворительное, уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Также в результате атаки ВСУ получили повреждения ряд частных и многоквартирных домов, а также одно из промышленных предприятий.

Ранее на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание из-за атаки БПЛА. Кроме того, части беспилотников рухнули во дворе частного дома и на территории одного из предприятий в станице Северской.