Стал известен возможный размер МРОТ в 2027 году

Машаров: В 2027 году МРОТ может повыситься до 29-31 тысячи рублей

Стало известно, на какую сумму может повыситься минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году. На эту тему в разговоре с ТАСС высказался член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Он напомнил, что размер МРОТ на 2027 год станет известен примерно в ноябре-декабре текущего года. Если учитывать прогноз Минэкономразвития и мнения различных экспертов, то этот показатель составит от 29 до 31 тысячи рублей, считает Машаров.

Как добавил собеседник агентства, российские субъекты имеют право самостоятельно устанавливать размер МРОТ, но он не должен быть меньше федерального. Так, в некоторых регионах, особенно находящихся на севере, учитывая местный климат и экономику, МРОТ обычно выше общероссийского, добавил Машаров.

Ранее стало известно, у кого в России быстрее всего растут зарплаты. Так, в топ-3 попали фотографы, переводчики и сотрудники негосударственных пенсионных фондов.