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09:52, 12 июля 2026Экономика

Стал известен возможный размер МРОТ в 2027 году

Машаров: В 2027 году МРОТ может повыситься до 29-31 тысячи рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Стало известно, на какую сумму может повыситься минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году. На эту тему в разговоре с ТАСС высказался член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Он напомнил, что размер МРОТ на 2027 год станет известен примерно в ноябре-декабре текущего года. Если учитывать прогноз Минэкономразвития и мнения различных экспертов, то этот показатель составит от 29 до 31 тысячи рублей, считает Машаров.

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Как добавил собеседник агентства, российские субъекты имеют право самостоятельно устанавливать размер МРОТ, но он не должен быть меньше федерального. Так, в некоторых регионах, особенно находящихся на севере, учитывая местный климат и экономику, МРОТ обычно выше общероссийского, добавил Машаров.

Ранее стало известно, у кого в России быстрее всего растут зарплаты. Так, в топ-3 попали фотографы, переводчики и сотрудники негосударственных пенсионных фондов.

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