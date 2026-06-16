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21:53, 16 июня 2026Мир

В США допустили перекрытие Ормуза Ираном

CNN: Разведка США допустила, что Иран может в любой момент перекрыть Ормуз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В американской разведке считают, что у Ирана есть возможность в любой момент перекрыть Ормузский пролив. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«Иран доказал, что может перекрыть доступ к проливу во время конфликта [с США], и, по оценкам американской разведки, это может произойти снова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе конфликта с США Тегеран якобы осознал новые возможности по использованию таких методов в будущем.

По данным телеканала, один из источников заявил, что Иран фактически получил контроль над проливом, который является более мощным инструментом влияния, чем любое ядерное оружие.

Ранее о скором введении официальной платы за проход иностранных судов через Ормузский пролив объявил член комитета парламента Ирана по нацбезопасности Алаоддин Боруджерди. Контроль за важнейшей в регионе логистической артерией, заверил он, останется за местными военными.

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