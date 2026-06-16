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22:11, 16 июня 2026Мир

Иран пригрозил ударить по одной стране

ВС Ирана пригрозили ударить по Израилю в случае нарушения перемирия в Ливане
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Ирана выступили заявление, в котором пригрозили ударить по Израилю, если он продолжит нарушать перемирие в Ливане. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Корпуса стражей исламской революции.

«Предупреждаем: если армия сионистского режима не прекратит свои агрессивные действия на юге Ливана, ей следует ожидать жесткого ответа», — говорится в заявлении.

В ВС Ирана подчеркнули, что за два дня Тель-Авив уже 84 раза нарушил режим прекращения огня на юге Ливана.

Ранее стало известно, что Израиль остался недоволен мирным соглашением США и Ирана. По данным источника газеты The New York Times, особое возмущение связано с тем, что сделка позволит вернуть средства в казну Исламской Республики вместо «создания условий для краха режима».

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