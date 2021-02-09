Белый дом объяснил важность телефонного разговора Байдена с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила важность телефонного разговора президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Ее слова приводит РИА Новости.

На брифинге Псаки спросили, почему американский лидер позвонил Путину раньше, чем некоторым другим мировым лидерам. По ее словам, эта беседа была необходима, так как приближалось истечение срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

«В ходе этого разговора он [Байден] ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России», — сказала Псаки. Она добавила, что все остальные звонки Байдена до настоящего времени в основном были обращены партнерам и союзникам в Азии и Европе.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе Москвы. Беседа продолжалась более 35 минут, она была рабочей и откровенной.