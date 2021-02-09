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Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео

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В прибрежных водах пляжа Эхоп, Новая Зеландия, девушка запечатлела, как купальщик сбежал от двух подплывших к берегу акул. Видео произошедшего опубликовало издание Stuff NZ.

15-летняя Элиза Сквайр, отдыхавшая в трехзвездочном отеле Ōhope Top 10 Holiday Park, сняла на видео, как мужчина оказался в опасной близости с акулами. Турист, имя которого не раскрывается, плавал на мелководье, не догадываясь о появлении хищников. На кадрах видно, как он вынырнул из воды и, услышав испуганные крики отдыхающих и их детей, устремился к берегу.

Отец автора ролика Фил отметил, что на пляже собралась огромная толпа туристов, пытавшихся спасти пловца. «Люди кричали: "Акула, акула!" — вспоминает он. — Нужно понимать, что эта местность — естественная среда обитания акул и отдыхающим следует соблюдать осторожность». Отмечается, что никто из людей не пострадал.

Ранее в прибрежных водах Национального парка Нуза в штате Квинсленд, Австралия, самая большая в мире из ныне существующих видов акул застряла в камнях и была спасена. На запись с дрона попало, как китовая акула кружила вокруг туристов, прежде чем попасть в беду.

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