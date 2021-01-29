Самая большая акула в мире поплавала с отдыхающими и застряла в камнях

В прибрежных водах Национального парка Нуза в штате Квинсленд, Австралия, самая большая в мире из ныне существующих видов акул застряла в камнях и была спасена. Видео произошедшего опубликовала газета Daily Mail.

В среду, 27 января, безвредная для людей китовая акула поплавала возле серферов и купальщиков и оказалась всего в нескольких метрах от пляжа. На записи с дрона видно, как гигантская рыба кружит вокруг отдыхающих. Затем она устремилась в сторону каменистого берега и застряла.

Местные жители заметили, что акула попала в беду, и поспешили на помощь. Совместными усилиями австралийцам удалось ее высвободить.

Китовые акулы — крупнейший вид рыб в мире. Они вырастают до 12 метров в длину, однако не представляют опасности для людей и питаются планктоном.

Ранее сообщалось, что китовая акула подплыла к общественному пляжу в израильском городе Эйлат и посеяла панику среди отдыхающих. Акулий плавник двигался над поверхностью воды совсем рядом с пловцами.