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Кузнецова предложила по умолчанию ставить «родительский контроль» на сим-карты

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Фото Рамиля Ситдикова / РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила провайдерам мобильной связи по умолчанию ставить сервис «родительский контроль» на сим-карты для детей, которые оформляют их родители. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кузнецовой, данный сервис позволил бы исключить доступ к запрещенной информации, так как дети чаще всего выходят в интернет с мобильных устройств.

Омбудсмен указала, что надо сопровождать несовершеннолетних, которые оказались вовлечены в те или иные деструктивные группы, выявляя причины случившегося. По ее мнению, детям надо предоставить альтернативу, возможность проявить себя, вовлекая их в созидательную деятельность, а также больше общаться с ними.

В мае 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала, что соцсетями для общения пользуются в основном дети из семей с высоким уровнем достатка, и большинство из них — девочки. При этом доля 11 и 13-летних мальчиков, которые делятся с друзьями переживаниями, выше, чем доля девочек того же возраста. К 15 годам ситуация меняется — 22 процента школьниц этого возраста сообщили, что рассказывают свои секреты в соцсетях. Среди мальчиков таким образом поступают 19 процентов.

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