Почтальон подружился с самкой лебедя и прожил с ней 37 лет

Житель турецкой провинции Эдирне подружился с самкой лебедя, которую спас 37 лет назад. Об этом сообщает издание Independent.

В 1984 году почтальон Ресеп Мирзан (Recep Mirzan) ехал на автомобиле с друзьями и заметил в поле лебедя со сломанным крылом. Мирзан забрал птицу, чтобы спасти ее от хищников, и привез домой.

С тех пор лебедь никогда не пытался сбежать. Птица живет на ферме Мирзана и ни на шаг не отходит от него. Лебедь находится рядом с ним и когда он работает по дому, и когда он отправляется на вечерние прогулки. Более того, птица подружилась и с живущими на ферме кошками и собаками.

«Мы привыкли друг к другу. Мы никогда не разлучались», — сказал Мирзан, которому сейчас 63 года. Он назвал лебедя Гарип (Garip), что переводится с турецкого как «странный», этим же словом иногда называют неудачников.

Мирзан добавил, что считает Гарип своим ребенком.

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