Двухлетняя девочка подружилась со стаей гиен и попала на видео

Двухлетняя девочка из Зимбабве подружилась со стаей гиен, живущих в заповеднике, где работает ее отец. На видео общения ребенка с хищниками обратило внимание издание Daily Mail.

Увлечение хищными животными передалось двухлетней Кики Волхутер (Kiki Wolhuter) от отца. Ким (Kim), отец девочки, создает фильмы о дикой природе. Много лет он со своей семьей живет в заповеднике Санго на востоке Зимбабве и изучает жизнь гиен.

Кики много раз просила Кима показать ей хищников вблизи, однако он долгое время отказывался, так как боялся, что они нападут на ребенка. Однако после долгих уговоров мужчина решил, что разрешит дочери ближе познакомиться с гиенами.

Сначала хищники с осторожностью подходили к Кики, обнюхивали ее, однако вскоре поняли, что она не опасна, и стали играть с ней. Девочке сразу понравились гиены, так как они были похожи на ее любимую плюшевую игрушку. Отец Кики рассказал, что девочка воспринимает хищников как домашних животных: любит бегать и играть с ними. «Гиены для нее как щенки. Они очень привязались с Кики и действительно полюбили ее», — признался Ким.

Ученого расстраивает, что в фильмах и мультфильмах гиены всегда показаны злыми и агрессивными, он надеется, что сможет изменить представление людей об этих хищниках. «Гиены очень умные животные. Кроме того, они блестящие охотники и заботливые родители для своих питомцев», — рассказал он.

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