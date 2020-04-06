Мужчина принял новорожденного лисенка за бездомного щенка и забрал его домой

В Великобритании строитель принял новорожденного лисенка за щенка и забрал его домой. Об этом сообщает новостной портал UPI.

Британец нашел лисенка коричневого окраса на строительной площадке английского графства Мерсисайд. Спутав его с бездомным щенком, мужчина отвез зверька к себе домой. Вскоре он осознал ошибку и обратился в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

«Он позвонил нам, как только ему сказали, что это не щенок, а детеныш лисы», — объяснил прибывший по вызову специалист Мэтт Браун (Matt Brown).

По словам Брауна, найденному лисенку было меньше месяца от роду. Новорожденного передали ветеринарам на обследование. Позже его планируют отвезти в центр спасения животных, расположенный в городе Нантвич, графство Чешир. Как только зверек окрепнет, его выпустят в дикую природу.

Ранее сообщалось, что житель канадской провинции Манитоба спас сбитого им на дороге койота, приняв его за собаку. Он пригрел зверя на полу своего автомобиля марки Hyundai.

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