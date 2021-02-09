Сына «короля Новой Москвы» отпустили из-под ареста

Карахана Балакеримова, сына российского бизнесмена Лазера Балакеримова, которого называют «королем Новой Москвы», отпустили после десяти суток ареста. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, полицейские остановили автомобиль Балакеримова-младшего на Староможайском шоссе 30 января, сын бизнесмена находился за рулем в нетрезвом виде. Суд отправил нарушителя под арест на десять суток и выписал штраф — 30 тысяч рублей. Во вторник, 9 февраля, он вышел на свободу.

Также утверждается, что ранее Карахан Балакеримов был лишен водительских прав на 1,5 года.

О его задержании стало известно днем 9 февраля.

В январе 2017 года сообщалось, что Балакеримова-младшего уволили после того, как в сети появилось видео с его свадебным кортежем, грубо нарушившим правила дорожного движения. На записи видно, как водители демонстрируют на дороге опасное вождение: в частности, играют в «шашечки» и едут задним ходом.

Отец Балакеримова, комментируя ситуацию, заявил, что появление ролика — скорее всего, «чей-то заказ». «Что, я не заработал своему сыну 500-600 тысяч на свадьбу?! Были 110-120 гостей. Сразу скажу — никаких кортежей не было, все как у простых людей», — сказал бизнесмен.