Новый способ защитить лицо от коронавируса стал модным трендом

Молодежь нашла новый способ защитить лицо от коронавируса и запустила модный тренд. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о вязаных масках-балаклавах. По словам стилистки Рошель Уайт (Rochelle White), несмотря на то что упомянутый предмет гардероба ассоциируется у людей с бандами, преступностью и горнолыжной экипировкой, балаклавы стали одним из наиболее востребованных аксессуаров 2021 года.

По информации издания, их популярность связана с пандемией коронавируса, так как универсальный дизайн изделия одновременно согревает голову и так же, как и защитная маска, закрывает дыхательные пути.

Так, например, фотографией в головном уборе ярко-зеленого цвета в своем Instagram поделилась блогерша Елизавета Гусевская. В то же время модель Анфиса Полехина опубликовала кадр в серой балаклаве. Пользовательница с никнеймом @madeleinebuggekarlsen, в свою очередь, запечатлела себя в аксессуаре коричневого оттенка.

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Отмечается, что балаклавы появились в ассортименте таких брендов, как Stone Island, Sweaty Betty, Raf Simons, Celine, Greater Goods и Ivy Park x Adidas.

Ранее в феврале «дырявые» платья стали новым модным трендом. Речь идет об одежде лондонского бренда Poster Girl. «Общая идея модели заключалась в том, чтобы визуально придать телу больше изгибов и подчеркнуть женскую фигуру», — объяснили дизайнеры марки Франческа Каппер (Francesca Capper) и Наташа Сомервилл (Natasha Somerville). Стоимость платья Miranda составляет 122 доллара (девять тысяч рублей).