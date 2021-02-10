Адвокат появился на онлайн-суде в маске котенка и не сумел ее отключить

Адвокат из Техаса появился на онлайн-заседании суда в Zoom в виртуальной маске котенка и не сумел ее отключить. Мужчине пришлось доказывать, что в видеочат вышел действительно он, сообщает NBC News.

Род Понтон пытался отключить маску в течение 30-ти неловких секунд, однако у него не вышло. Тогда юрист заявил, что готов продолжить заседание даже в таком виде. «Я готов пойти на это. Я здесь живой, я не кот», — сказал адвокат.

Судья 394-го судебного округа Рой Фергюсон в своем Twitter посоветовал проверять свой компьютер после того, как он побывал у детей. «Этот котенок только что сделал официальное заявление по делу», — написал судья, прикрепив ссылку на видео заседания на YouTube.

При этом Фергюсон отметил, что подобные забавные ситуации — это издержки работы судебной системы в условиях пандемии коронавируса. Он поблагодарил своих коллег на стойкость и отметил грацию, с которой адвокат вышел из положения. «Настоящий профессионализм во всем!» — подытожил судья.