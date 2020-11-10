Основатель Zoom обеднел на миллиарды долларов из-за новостей о вакцине

Стоимость акций Zoom Video Communications на бирже NASDAQ упала более чем на 17 процентов. В результате основатель компании Эрик Юань обеднел на пять миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

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Обвал котировок произошел из-за новостей о вакцине. Ранее в американской компании Pfizer сообщили об успешном проведении третьей фазы клинических испытаний. По словам ученых, препарат показал 90-процентную эффективность в защите от COVID-19. На фоне этого рухнули также акции таких компаний, как FedEx (на 5,68 процента) и Netflix (на 8,59 процента).

Несмотря на это, многие корпорации настроены оптимистично. Они верят, что даже после того, как пандемия будет взята под контроль, люди будут продолжать пользоваться их услугами. «Я не думаю, что в результате вакцинации изменится тенденция, связанная с электронной коммерцией, видеосвязью или переходом в облако», — сказал аналитик Мандип Сингх (Mandeep Singh).

Однако акции ряда технологических компаний подешевели в связи с возможным сокращением спроса на их услуги. Так, состояние самого богатого человека в мире Джеффа Безоса сократилось за день на 9 миллиардов долларов, поскольку ценные бумаги его компании Amazon упали на 5 процентов.