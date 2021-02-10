Перепутавшей лак для волос с клеем женщине дали миллион рублей на новую прическу

Пользователи сети перевели американке более миллиона рублей на новую прическу после того, как она перепутала лак для волос со сверхпрочным клеем. Об этом сообщает портал Unilad.

40-летняя Тессика Браун (Tessica Brown) сделала прическу, по ошибке зафиксировав ее клеем, и в течение месяца не могла от него избавиться. В больнице, где она провела почти сутки, врачи приложили к ее голове повязку, пропитанную ацетоном. Однако этот способ не помог растворить клей, а, напротив, сделал его еще более крепким. Вдобавок средство обожгло героине кожу головы.

Браун запустила сбор средств на площадке Go Fund Me, чтобы покрыть свои медицинские расходы и приобрести парик. В настоящий момент ей удалось собрать 17,5 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей). Свои пожертвования юзеры сопроводили словами поддержки.

В каком состоянии сейчас пребывает героиня публикации, не уточняется.

Ранее в феврале представители компании по производству клея Gorilla Glue дали комментарии по поводу инцидента. «Это уникальная ситуация, потому что наш продукт не предназначен для использования на волосах. Этикетка на флаконе гласит: "Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу и одежду". Мы рады, что мисс Браун получила медицинскую помощь, и желаем ей всего самого наилучшего», — написали они в соцсетях. Однако пострадавшая заявила о планах подать на компанию в суд. По ее мнению, этикетка клеящего вещества вводит покупателей в заблуждение.