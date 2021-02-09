Перепутавшая лак для волос с клеем женщина сожгла кожу головы и обратилась в суд

Жительница американского штата Луизиана перепутала лак для волос со сверхпрочным клеем, сожгла кожу головы и обратилась в суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, 40-летняя Тессика Браун (Tessica Brown) сделала прическу, по ошибке зафиксировав ее клеем, и в течение месяца не могла избавиться от него. Тогда она обратилась в отделение скорой помощи, где провела 22 часа.

Отмечается, что в больнице медицинские работники приложили к ее голове повязку, пропитанную ацетоном, но этот способ не помог растворить клей, а сделал его еще более липким. Вдобавок средство обожгло героине кожу головы.

По информации издания, на лицевой стороне флакона с клеем написано, что он предназначен для работы с тканью, бумагой, деревом, металлом и другими материалами. Несмотря на то что на этикетке напечатано предостережение об опасности попадания вещества на глаза и кожу, на ней нет конкретного указания избегать области с волосяными покровами. В связи с этим Браун решила, что его можно использовать для фиксации прически.

«Мы сожалеем о печальном инциденте, который произошел с мисс Браун. Это уникальная ситуация, потому что наш продукт не предназначен для использования на волосах. Этикетка на флаконе гласит: "Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу и одежду". Мы рады видеть, что мисс Браун получила медицинскую помощь и желаем ей всего самого наилучшего», — написали представители Gorilla Glue в соцсетях.

Сообщается, что пострадавшая планирует подать иск в суд на бренд, потому что, по ее мнению, этикетка клеящего вещества вводит покупателей в заблуждение. Помимо этого, героиня материала открыла сбор средств на площадке Go Fund Me, чтобы покрыть свои медицинские расходы, и уже собрала почти 11 тысяч долларов (836 тысяч рублей).

Ранее в феврале Тессика Браун опубликовала видео, в котором рассказала, что сделала прическу, по ошибке зафиксировала ее клеем еще месяц назад и с тех пор не может от нее избавиться. По ее словам, она мыла голову шампунем более 15 раз, но ее волосы все равно остались гладкими.