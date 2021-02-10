В России отреагировали на слова эстонского депутата о «человеческом мусоре»

Слова эстонского депутата Марта Калласа о том, что русскоязычное население страны — человеческий мусор, — это расизм в чистом виде, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он напомнил, что в большинстве цивилизованных стран расизм уголовно наказуем. «Речь не о позволительности [такого выражения], а о том, что если эстонское государство — цивилизованное, они должны его примерно наказать. Они должны это все объяснить и как минимум объясниться, почему их подопечные так себя ведут», — добавил сенатор.

Также, по мнению Климова, Калласа необходимо исключить из партии.

Ранее 10 февраля сообщалось, что председатель столичной фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Каллас написал в Facebook: «У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом!». Так он прокомментировал пост бывшего министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу, возмутившегося сравнением российских участников несанкционированных акций с защитниками «Бронзового солдата».