Россия
 
Последние новости
Раскрыто отношение украинцев к закрытию «пророссийских» телеканалов
Российским школьникам дадут дополнительное время для решения о сдаче ЕГЭ
В британскую разведку начнут принимать инородцев
Видео гимнастки Солдатовой из ванны вызвало вопросы у фанатов
В России подешевеют жизненно важные лекарства
Россиянин пообедал на трассе в Турции за 750 рублей и поделился впечатлениями
Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии
Богомолов назвал Россию страной вертухаев и рабов и порадовался этому
Создатель С-400 испытал «Волка»
Новости партнеров
Прослушать новость

В России отреагировали на слова эстонского депутата о «человеческом мусоре»

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Климов
Андрей Климов
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Слова эстонского депутата Марта Калласа о том, что русскоязычное население страны — человеческий мусор, — это расизм в чистом виде, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он напомнил, что в большинстве цивилизованных стран расизм уголовно наказуем. «Речь не о позволительности [такого выражения], а о том, что если эстонское государство — цивилизованное, они должны его примерно наказать. Они должны это все объяснить и как минимум объясниться, почему их подопечные так себя ведут», — добавил сенатор.

Также, по мнению Климова, Калласа необходимо исключить из партии.

Ранее 10 февраля сообщалось, что председатель столичной фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Каллас написал в Facebook: «У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом!». Так он прокомментировал пост бывшего министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу, возмутившегося сравнением российских участников несанкционированных акций с защитниками «Бронзового солдата».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Совфеде призвали проверить слова эстонского депутата о «советском человеческом мусоре»
Русскоязычных жителей Эстонии назвали человеческим мусором
В Эстонии назвали бесперспективным изучение русского языка