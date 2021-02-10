Кроваво-красная жидкость затопила деревню и попала на видео

Деревня Дженгот вблизи города Пекалонган в индонезийской провинции Центральная Ява оказалась затоплена кроваво-красной водой. Об этом сообщает издание The Independent.

Наводнение произошло в субботу, 6 февраля. Свой цвет вода приобрела из-за смешения с концентратами красок, хранившихся на заводе батика. Фотографии и видеозаписи произошедшего опубликованы в Twitter. Пользователи соцсети отметили, что цвет воды напоминает им кровь.

Местные власти заверили жителей, что краситель не ядовит и не опасен. В течение часа воду откачали при помощи насосов.

В городе Пекалонган производится батик. Это традиционный индонезийский метод создания изображений на ткани. Чтобы закрепить краску на ткани, используется воск.

Реки в окрестностях города не первый раз меняют цвет. В январе другую деревню, к северу от Пекалонгана, затопило водой зеленого цвета.

В сентябре прошлого года сообщалось, что на винзаводе в Испании произошла крупная утечка вина. На видео видно, как 50 тысяч литров алкогольного напитка хлещут из поврежденного металлического хранилища и разливаются на большой территории.