В США показали «конец света»

В ходе военных игр Red Flag на авиабазе Неллис в Неваде три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США полетали вместе. Соответствующий ролик на YouTube выложил фотожурналист Майкл Киллиан.

Журналист издания The Drive Тайлер Роговей, обративший внимание на снимок фотографа Скотта Краммера нижней части малозаметного B-2 Spirit, отмечает, что данный истребитель «выглядит как научная фантастика».

Пользователь @jkratty в Twitter, также заметивший фотографию, показал стрелкой и отметил подписью «конец света выходит здесь» закрытый люк внутреннего отсека самолета, предназначенного для размещения ядерного оружия.

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В январе The Drive сообщило, что августе 2020 года ВВС США изучали возможные способы использования малозаметных стратегических бомбардировщиков, в частности B-2 Spirit, для нанесения «глубокого удара по вражеской цели», вероятно, имеющей отношение к России или Китаю.

В апреле 2020 года американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman выпустила на YouTube рекламный ролик тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. «Когда Соединенные Штаты идут на войну, B-2 идут первыми — так было в Ираке, Афганистане, Сербии и Ливии (в 2011 и 2017 годах)», — говорится в ролике. Также на видео корпорация хвалится 44-часовой боевой миссией B-2 Spirit, проведенной в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom), которая называется рекордной по своей длительности в мировой истории.