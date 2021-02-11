Женщина пошла домой от живущих неподалеку соседей и замерзла насмерть

Жительница канадского города Досон-Крик, провинция Британская Колумбия, замерзла насмерть, когда возвращалась домой от живущих неподалеку соседей. Об этом сообщает издание Daily Star.

В ночь на 7 февраля канадка возвращалась домой от соседей. Хотя расстояние между домами было небольшим, женщина скончалась от переохлаждения. В тот момент в регионе температура опустилась до 41 градуса ниже нуля.

8 февраля полицейские получили сообщение о смерти женщины. Они обнаружили погибшую перед ее домом.

В полиции сообщили, что она была в гостях у друга, и они употребляли алкогольные напитки. Около часа ночи женщина пошла домой, но добраться так и не смогла, хотя дома расположены рядом.

Ранее сообщалось, что житель американского города Милуоки в штате Висконсин замерз в кустах, когда прятался после ДТП, виновником которого он стал. Его окоченевшее тело обнаружила на следующий день подруга.