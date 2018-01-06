Бежавший с места происшествия виновник ДТП замерз в кустах

Житель американского города Милуоки в штате Висконсин замерз в кустах, когда прятался после ДТП, виновником которого он стал. Об этом сообщает издание 40/29 News.

34-летний Марк Хендерсон проехал на красный свет днем 30 декабря. В результате такого поведения на дороге столкнулись четыре машины. Чтобы избежать ответственности, Хендерсон решил скрыться с места происшествия.

Его окоченевшее тело было обнаружено на следующий день подругой Хендерсона. В заключении медиков говорится, что мужчина лежал между сараем и забором. Сообщается, что в 2012 году был досрочно освобожден за преступление.

В конце декабря прошлого года в интернет попало видео, как полицейские города Милуоки спасли из горящего автомобиля человека. Автомобиль загорелся после столкновения со столбом.

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