Спасение полицейскими в США людей из горящей машины попало на видео

В американском штате Милуоки полицейские вытащили из горящей машины двух подростков. Видео с нагрудной камеры одного из патрульных публикует Associated Press.

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. От удара машина перевернулась и загорелась. Одному из пассажиров удалось выбраться самостоятельно, но двое других оказались зажаты в салоне. Благодаря своевременной помощи полицейских, их удалось вытащить. Пострадавшие госпитализированы.

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