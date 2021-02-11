Кейт Миддлтон задумалась об изменении своего внешнего вида после коронации

Герцогиня Кембриджская Кэтрин задумалась об изменении своего внешнего вида после коронации. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 39-летней Миддлтон, для своих нарядов, будучи королевой, она начнет искать вдохновение в образах нынешней правительницы Великобритании Елизаветы II. Однако в то же время жена принца Уильяма собирается носить одежду современных дизайнеров, чтобы «быть ближе к народу».

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«Общественность сейчас гораздо меньше стремится к королевским особам, которые находятся на расстоянии и сидят в своих дворцах. Люди хотят иметь возможность общаться, и я думаю, что члены королевской семьи понимают, что одежда — это способ, который поможет этого достичь», — объяснила журналистка и автор книги «Герцогиня Кембриджская: десятилетие современного королевского стиля» Бетан Холт (Bethan Holt).

В январе Кейт Миддлтон надела старый пиджак на конференцию и вызвала споры у зрителей. В ходе видео-звонка герцогиня и ее супруг принц Уильям обсудили с медиками важность заботы о психическом здоровье их коллег, борющихся с пандемией коронавируса. Для общения с врачами Миддлтон выбрала классический серый пиджак в клетку с черным воротником и однотонный топ. Известно, что в том же самом блейзере бренда Smythe герцогиня появлялась во время публичного выступления в Эссексе в 2018 году.