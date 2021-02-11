В Башкирии найдены нестыковки по делу предпринимателя Александра Киселева

Задержание заместителя начальника УВД по Уфимскому району Республики Башкортостан за посредничество при передаче взятки оказалось связано с делом предпринимателя Александра Киселева. Об этом пишут «Новые Известия».

«Как сообщает уфимское издание MKset.ru, в начале февраля было возбуждено уголовное дело против заместителя начальника УВД по Уфимскому району Андрея Теплова и его сообщника по подозрению в посредничестве при передаче взятки. По версии следствия, сообщник узнал, что в отношении его знакомого предпринимателя расследуется уголовное дело за мошенничество и фальсификацию доказательств. Тогда он якобы вступил в сговор с замначальника Уфимского РУВД, а своему знакомому сказал, что за взятку в 12,5 миллиона рублей можно прекратить уголовное преследование, — отмечено в публикации. — Журналистам стало известно, что предприниматель, который, собственно, и передал 12,5 млн рублей для решения «вопросов по его делу», сам был осужден к 3,8 года лишения свободы. Речь идет об известном в Башкирии производителе профнастила Александре Киселеве. Суд счел его виновным как раз в мошенничестве и фальсификации доказательств».

В публикации «Новых Известий» подчеркивается, что суд первой инстанции не обратил внимание на явные несостыковки в деле: копия предварительного договора, за подделку которого Киселева осудил Калининский райсуд Уфы на основе данных экспертизы, (поскольку эксперт пришел к выводу, что подписи под договором были поставлены не ранее 2017 года), фигурировала в гражданском деле, которое было рассмотрено в 2016 году, то есть за год до названного экспертом срока подделки договора.

«В суде защита предпринимателя предъявила копию того самого предварительного договора, которая была обнаружена в материалах гражданского дела, рассмотренного в Кармаскалинском районном суде Башкирии в 2016 году. Уже одно это обстоятельство могло послужить основанием если не для закрытия дела, то хотя бы для отправки его на новое расследование», — написано в статье «Новых Известий».

Кроме того, приговор оказался очень строгим, акцентирует внимание газета. К тому же до сих пор не назначена дата апелляционного рассмотрения жалобы в Верховном суде Башкирии, хотя она была подана уже почти месяц назад.