ФСБ задержала подполковника полиции за взятку в 12 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ задержали 34-летнего заместителя начальника отдела полиции Уфимского района Башкирии по подозрению в посредничестве при передаче взятки в размере 12,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

По его словам, вторым фигурантом дела стал 58-летний житель Уфы. Он, по версии следствия, узнал, что в отношении его знакомого предпринимателя расследуется уголовное дело о мошенничестве и фальсификации доказательств. Он договорился с полицейским и предложил знакомому закрыть дело, если он передаст 12,5 миллиона рублей должностным лицам МВД. Предприниматель согласился и передал необходимую сумму.

В отношении полицейского, имеющего звание подполковника, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. С ним и его сообщником проводятся следственные действия. Устанавливаются должностные лица, которым предназначалась взятка.

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан сообщили «Ленте.ру» о проведении служебной проверки по факту случившегося.