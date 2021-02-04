ФСБ задержала отпустивших за вознаграждение наркоторговца полицейских

В Самаре ФСБ задержала двух полицейских, подозреваемых в том, что они отпустили задержанного за наркоторговлю россиянина. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает ВолгаНьюс.рф.

По данным издания, участковые Октябрьского района Самары задержали мужчину при попытке сбыть запрещенные вещества. При этом они пообещали за 300 тысяч рублей не заводить уголовного дела. 24 декабря 2020 года мужчина принес полицейским деньги. После этого их немедленно задержали оперативники регионального управления ФСБ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ («Покушение на получение взятки»). Руководство региональной полиции назначило служебную проверку. Подозреваемые, если их вина подтвердится, будут уволены из правоохранительных органов, а их руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.

30 января сообщалось, что в Карачаево-Черкесии российский полицейский получил живого барана в качестве взятки и попался.