Российский полицейский попался на взятке живым бараном

В Карачаево-Черкесии российский полицейский получил живого барана в качестве взятки и попался. Об этом в своем Telegram-канале пишет издание Baza.

По его информации, старший лейтенант Алибек Чагаров остановил двух местных жителей, которые управляли автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии, и начал составлять в отношении них протокол.

Нарушители попытались «договориться» с сотрудником ДПС и за неимением денежных средств предложили ему в качестве вознаграждения живого барана. В результате Чагаров принял животное, взяткодатели наказания избежали.

Спустя два месяца о произошедшем стало известно руководству местного отдела полиции, и в отношении лейтенанта возбудили уголовное дело по статье 291.2 УК России («Мелкое взяточничество»). Чагарову может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

22 апреля прошлого года сообщалось, что в Кургане инспектора ГИБДД уволили за взятку сетом роллов «Филадельфия» стоимостью 1050 рублей. По словам источника, сотрудник ДПС остановил для проверки местного жителя, у которого при себе не было ни водительского удостоверения, ни полиса ОСАГО. Однако полицейский не стал привлекать нарушителя к административной ответственности, надеясь на вознаграждение.