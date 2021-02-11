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В России за сутки умерли 553 пациента с коронавирусом

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В России за прошедший день скончались 553 пациента с COVID-19. Всего за время пандемии в стране умерли 78 687 зараженных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве насчитывается 61 погибший за день. Столько же умерло в Санкт-Петербурге. В Подмосковье зарегистрировано 34 смерти.

За последние 24 часа в России зафиксировано 15 038 случаев инфицирования, общее число заражений превысило четыре миллиона. 3 538 422 жителей уже поправились, в том числе 21 961 — за прошедший день.

Антирекорд по суточной смертности в 2021 году был поставлен 21 января, когда скончались 612 пациентов с вирусом.

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