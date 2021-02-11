Космонавтам на МКС доставят чеснок и новогодние подарки

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-16» доставит космонавтам на Международной космической станции (МКС) продукты питания, а также свежие овощи и фрукты в середине февраля. Об этом сообщил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, передает РИА Новости.

Как рассказал Агуреев, космонавтам отправят яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок, а также рационы питания. Несмотря на закончившиеся запасы российских продуктов, на станцию доставят их «стандартное» количество, добавил он.

Вместе с продуктами на МКС должны отправить и новогодние подарки, без которых россияне остались в декабре из-за задержки с отправлением «Прогресса МС-16». Отмечалось, что несмотря на это, место на грузовике под подарки, рисунки и сюрпризы от семей осталось зарезервированным, и космонавты получат их в феврале.

В январе стало известно, что астронавты передали космонавтам 13 рационов питания. После этого в СМИ появилась информация, что российской еды на МКС осталось на две недели.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.