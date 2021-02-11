Обвиненного в гомофобии Филиппа Плейна позвали экспертом в российское шоу

Обвиненного в гомофобии немецкого модельера Филиппа Плейна позвали в новое шоу на российском телеканале ТНТ в качестве модного эксперта. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Речь идет о передаче «Ты — топ-модель», ведущей которого будет фотомодель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова. Известно, что главный приз победительницы проекта — три миллиона рублей. Кроме того, выигравшая участница получит титул «Ты — топ модель на ТНТ», а также контракт со всемирно известным дизайнером, создавшим бренд Philipp Plein.

«Я видел много очень интересных девушек, но не каждая из них смогла стать топ-моделью. (...) Быть моделью — это талант, трудолюбие, целеустремленность, большое желание развиваться именно в этом направлении. Это круто, что ТНТ решил расширить границы и взглянуть по-новому на эту профессию. Теперь любая девушка может попробовать свои силы, показать себя и, возможно, стать той, кто примет участие в моей новой рекламной кампании», — высказался Плейн.

Дата выхода проекта на телеэкраны пока неизвестна.

Ранее в феврале Филипп Плейн оказался в центре скандала. Бывший сотрудник его компании Амро Алсолейби подал судебный иск к американскому подразделению бренда Philipp Plein и самому дизайнеру, заявив, что Плейн часто допускал в его адрес гомофобные оскорбления. Мужчина добавил, что модельер вел себя подобным образом и с другими сотрудниками с гомосексуальной ориентацией и открыто говорил: «Ненавижу работать с геями».

Позже дизайнер ответил на данное обвинение, сказав, что он уволил сотрудника из-за плохого исполнения работы.