Дизайнер Филипп Плейн «возненавидел работать с геями» и получил судебный иск

Немецкого модельера Филиппа Плейна, создавшего одноименный бренд Philipp Plein, обвинили в гомофобии и дискриминации сотрудников. Об этом сообщает портал WWD.

Бывший сотрудник компании Амро Алсолейби (Amro Alsoleibi) подал судебный иск к американскому подразделению бренда и самому дизайнеру, заявив, что Плейн часто допускал в его адрес гомофобные оскорбления. Мужчина добавил, что модельер вел себя подобным образом и с другими сотрудниками с нетрадиционной ориентацией и открыто говорил: «Ненавижу работать с геями».

После обращения в суд Алсолейби лишили медицинской страховки, а также незаконным образом уволили из компании — из-за гомосексуальности и ВИЧ-положительного статуса.

Известно, что до перехода в нью-йоркское подразделение Philipp Plein Алсолейби занимался продажами у модных производителей Chloe, Etro, Fendi и Valentino.

Филипп Плейн пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

В ноябре 2018 года бренд Dolce & Gabbana поглумился над женщиной и разъярил китайцев. В рекламном ролике марки китайская женщина безуспешно пытается съесть итальянскую еду китайскими палочками, а голос за кадром оставляет по этому поводу едкие комментарии. Пользователи сети посчитали ролик расистским.