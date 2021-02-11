Блогерша раскрыла секреты идеальной фигуры на фото

Жительница Лондона раскрыла секреты идеальной фигуры на фото и показала свое настоящее тело. На соответствующие снимки и комментарии под ними обратили внимание журналисты Daily Mail.

В своем Instagram Зои Мари Дэвис (Zoe Marie Davies) делится кадрами своей фигуры и показывает, как внешний вид тела может меняться в зависимости от позы и освещения. На одном из размещенных коллажей она написала: «Слева я сижу в своей естественной позе, у меня плохая осанка, я знаю, я работаю над ней. Справа я уже позирую, мое тело слегка наклонено вперед. Такой метод создает иллюзию. Помните, девочки, в реальной жизни так никто не сидит. Так что не сравнивайте себя с позирующими телами. Мы выглядим по-разному в разных ракурсах, и это нормально! Также, как и позировать в Instagram — это тоже нормально, не волнуйтесь. Мы все так делаем».

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Подписчики блогерши вдохновились ее смелостью и выразили свое восхищение в комментариях. «Этой соцсети нужно больше такого контента! Я обожаю это. Спасибо!», «Ты красива со всех ракурсов», «Нам всем нужно оставаться собой! Красота в каждой твоей фотографии», «Я почти уверен, что влюблен в тебя», «Я изумлен твоей смелостью», — писали они.

Ранее телеведущая показала располневшее тело и растрогала поклонников. 45-летняя Жасмин Харман сфотографировала себя в сером кроп-топе и джинсовых шортах до начала самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, и 18 месяцев спустя. На снимках видно, что женщина набрала лишний вес. По ее словам, пандемия оказалась для нее трудным испытанием.