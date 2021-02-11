Компания бывшего главы Кабардино-Балкарии купила Москворецкий рынок

Холдинг «Синдика» бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова купил Москворецкий рынок на юге Москвы за 1,8 миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ».

Объект принадлежал компании Gremm Group Михаила Горяинова, компания приобрела рынок в 2011 году. Теперь же предприятие решило фокусироваться на объектах с развитыми гастрономическими концепциями, а Москворецкий рынок больше ориентируется на торговлю продуктами.

В 2019 году ООО «Москворецкий рынок» получило 317,54 миллиона рублей выручки и 26,82 миллиона рублей чистой прибыли. Эксперты считают, что новый собственник рынка обновит пул арендаторов.

«Синдика» основана экс-президентом Кабардино-Балкарии в 1991 году. Его личное состояние Forbes оценивал в 500 миллионов долларов в 2020 году. Холдинг владеет торговыми центрами общей площадью более 440 тысяч квадратных метров, восемью отелями и 30 рынками. Каноков занимал пост главы Кабардино-Балкарии с 2005 года. До этого он был членом Государственной думы, сперва от ЛДПР, а затем от «Единой России». Отставка Канокова произошла на фоне коррупционных скандалов в КБР.