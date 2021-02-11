Иностранцы потеряли интерес к российским компаниям

Иностранцы в 2020 году потеряли интерес к приобретению российских компаний, следует из отчета аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из которого приводят «Ведомости».

Авторы проанализировали отечественный рынок слияний и поглощений (M&A) и пришли к выводу, что объем сделок на нем снизился до уровня 2017 года. Сокращение иностранных инвестиций в отечественные компании по сравнению с 2019 годом составило 34 процента по количеству сделок и 50 процентов по объему — до 10,6 миллиарда долларов.

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По подсчетам КПМГ, зарубежные инвесторы в прошлом году чаще распродавали российские активы, нежели приобретали их. В качестве основных причин они указывают пандемию коронавируса и вызванный ею кризис, карантинные ограничения, а также низкие цены на нефть и ослабленный курс рубля.

Опрошенные изданием финансисты назвали дополнительный фактор — невозможность напрямую управлять иностранными активами из-за закрытых границ. Зачастую инвесторы не могут даже собственноручно провести оценку компании, в которую вложились, что временно отбивает у них желание инвестировать за рубеж.

При этом, отмечают аналитики, в конце 2019 года и в начале 2020-го иностранные инвесторы, в том числе крупные и стратегические, проявляли интерес к российским компаниям. Это свидетельствует о том, что сложившаяся по итогам 2020 года ситуация вызвана в большей степени объективными факторами.