Россиянам назвали самые надежные способы инвестиций на рынке

Эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Надежда Грошева назвала РИА Новости самые надежные способы инвестиций на рынке.

По ее словам, прежде чем вложить свои деньги, стоит смотреть не только на доходность, которую можно с них получить, но и взвесить риски. «Самый простой способ — банковский депозит. Правда, надежность ограничивается суммой 1,4 миллиона рублей», — сказала эксперт.

Среди рыночных инструментов наиболее высокую надежность имеют облигации федерального займа (ОФЗ). «Есть даже специальные выпуски для населения — ОФЗ-н. Сейчас это самый надежный способ разместить деньги», — подчеркнула Грошева.

Она напомнила, что государство дает гарантию возврата денег по окончании периода обращения облигации. Так, ОФЗ-н можно вернуть государству в любой момент, получив обратно всю вложенную сумму, но если держать бумаги до конца срока погашения, то есть три года, доходность по ним превысит 5,4 процента годовых.

Доходность по корпоративным облигациям будет выше, чем у государственных ОФЗ, однако риск по таким бумагам больше. Грошева пояснила, что для защиты капитала такие бумаги подойдут, но только если это облигации крупнейших известных корпораций.

Ранее управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий раскрыл россиянам риски хранения денег дома: такие деньги не «работают», вследствие чего обесцениваются. По его словам, существует два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. По мнению аналитика, даже консервативные инвестиции в долларах США или в евро не помогут обогнать инфляцию.