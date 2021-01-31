Эксперт раскрыл россиянам риски хранения денег дома

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий раскрыл россиянам риски хранения денег дома: такие деньги не «работают», вследствие чего обесцениваются. Он рассказал об этом РИА Новости.

По его словам, существует два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение.

«Если с утратой все понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота. В странах с низкой инфляцией данный эффект не так заметен, но даже наличность в долларах будет иметь отрицательную доходность на уровне 1,5-2 процента в год», — пояснил эксперт.

По мнению аналитика, даже консервативные инвестиции в долларах США или в евро не помогут обогнать инфляцию. «В России это возможно, причем с помощью гособлигаций, которые априори надежней банковских депозитов», — отметил эксперт.

Ранее финансовый советник Анна Харченко назвала россиянам лучшие способы вложения 100 тысяч рублей. Эксперт пояснила, что выбор бумаг для инвестиционного портфеля зависит от многих факторов. При низкой склонности к риску и для короткого срока инвестирования она посоветовала обратить внимание на ОФЗ — государственные облигации России. В отличие от вклада, их можно в любой момент продать, сохранив при этом проценты.