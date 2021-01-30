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Биткоин начал дешеветь

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Фото: Arnd Wiegmann / REUTERS

Биткоин начал дешеветь после резкого роста более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов, отображаемые на портале CoinMarketCap.

Сейчас самая популярная криптовалюта потеряла в стоимости на 1,48 процента, на данный момент за кибермонету предлагают 33,753 тысячи долларов.

Биткоин взлетел в цене 29 января. Это произошло после того, как глава Tesla и SpaceX Илон Маск разместил в профиле своего Twitter-аккаунта хештег биткоина. После этого криптовалюта за 30 минут выросла в цене на 15 процентов.

26 января сообщалось, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может превысить 50 тысяч долларов. По мнению аналитиков криптобиржи Luno и брокерской компании OSK, ближайшие 3-10 лет популярность биткойна продолжит расти, в то время как золото, наоборот, рискует разонравиться инвесторам.

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