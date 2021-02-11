Юрист напомнил о возможности для некоторых россиян получить выплату раз в год

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин напомнил о возможности для некоторых россиян получить выплату раз в год. Речь идет о единовременной помощи малоимущим, предусмотренной федеральным законом, передает агентство «Прайм».

Юрист подчеркнул, что получить выплату может только гражданин, который соответствует указанным в законе требованиям. В частности, такими могут быть малоимущие семьи, одинокие малоимущие россияне, а также другие категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют доход ниже величины прожиточного минимума в регионе.

При этом выплачиваемая сумма в каждом регионе разная. Она рассчитывается с учетом условий проживания, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и других факторов. В Подмосковье такая выплата не может превышать шести тысяч рублей на одного члена семьи в год. А жители Ямало-Ненецкого автономного округа в случае экстремальной жизненной ситуации могут получить 50 тысяч рублей.

В январе Росстат сообщил о сокращении числа бедных в стране на 1,1 миллиона. По данным ведомства, в третьем квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума (11,6 тысячи рублей) располагали 18,8 миллиона человек, или 12,8 процента населения страны.