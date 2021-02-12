Британская экономика пережила худший спад за последние 300 лет

Британская экономика пережила в 2020 году худшую рецессию за последние 300 лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Банка Англии, Британского бюджетного управления и национальное статистическое ведомство.

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Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, стал худшим для королевства с 1709 года. В Банке Англии ожидают, что в первом квартале 2021 года ВВП страны вновь сократится. Однако затем, благодаря массовой вакцинации от коронавируса британская экономика начнет восстанавливаться мощными темпами.

Ранее Банк Англии объявил, что по итогам 2020 года ВВП страны упал на 9,9 процента. Падение оказалось более глубоким, чем ожидали экономисты. По их мнению, британская экономика должна была сократиться на 8 процентов по итогам года.

В последний раз ВВП Великобритании падал так сильно в 1709 году, когда экономика сократилась на 13,4 процента. Причинами были Война за испанское наследство, а также ультрахолодная зима 1708-1709 годов, которая стала самой суровой в Европе за последние 500 лет. В 1945 году — в год окончания Второй мировой войны — экономика Великобритании упала на 4,6 процента. В 2009 году во время мирового финансового кризиса она сократилась на 4,1 процента, свидетельствуют собранные Bloomberg данные.