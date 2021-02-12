Экономика Великобритании рекордно рухнула

По итогам прошлого года экономика Великобритании рухнула на рекордные 9,9 процента, что стало самым большим спадом в истории страны, передает CNBC. Результат оказался вдвое хуже, чем после всемирного экономического кризиса в 2009 году.

Причиной обрушения стала пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения, которые затормозили деловую активность. Экономисты ждали, что по итогам 2020-го спад ВВП составит 8 процентов. По данным Университета Джонса Хопкинса, к пятнице, 12 февраля, в Соединенном Королевстве зафиксировано более четырех миллионов случаев заболевания COVID-19 и свыше 115 тысяч смертей. Ситуация усугубляется еще и появлением новых штаммов вируса.

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В декабре прошлого года стало известно, что за первые восемь месяцев финансового года государственные займы Великобритании выросли до рекордных 240,9 миллиарда фунтов стерлингов (323 миллиарда долларов). Только в ноябре расходы превысили налоговые поступления на 31,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 42,4 миллиарда долларов). В результате Великобритания столкнулась с самым большим бюджетным дефицитом за всю свою историю.

Ранее Bloomberg сообщил, что восстановление глобальной экономики может застопориться из-за медленной вакцинации от коронавируса более бедных стран и рискует обойтись миру в несколько триллионов долларов. Сейчас на долю США и Великобритании приходится 40 процентов от 119,8 миллиона доз вакцины. При этом в большей части стран Центральной Азии и Центральной Америки вакцинация еще не началась или движется медленно. Это означает, что государства с формирующейся рыночной экономикой рискуют еще больше отстать в восстановлении.