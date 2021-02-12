Санкции США обрушили поставки китайских телефонов в Россию

Крупнейшие китайские производители смартфонов снизили поставки в Россию из-за проблем с властями США. Доля Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) на российском рынке может сократиться вдвое уже в этом году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков GS Group.

Поставки Huawei за прошлый год рухнули на 26 процентов, Xiaomi — на 20 процентов. Это произошло из-за дефицита комплектующих и трудностей с логистикой. Кроме того, выросла стоимость контейнерных перевозок, некоторые бренды решили не вывозить свои заказанные партии телефонов из Китая. Это создало дефицит на рынке в январе, а также предпосылки для роста цен, говорят эксперты.

Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года. Сначала американские власти ввели запрет на поставки процессоров Huawei для оборудования, обвинив компанию в сотрудничестве с китайскими военными. Позже правительство США уведомило нескольких поставщиков китайской корпорации, что отзывает ранее выданные разрешения на ведение бизнеса с Huawei.

Например, это коснулось и Intel — крупнейшего производителя процессоров для ПК и чипов, которые устанавливают во многие модели ноутбуков Huawei. В январе 2021 года также стало известно, что Токио ведет переговоры с Вашингтоном и Лондоном о сотрудничестве и вытеснении китайской компании Huawei с рынка оборудования для 5G.