Россиянам назвали способы восстановить физическую форму после самоизоляции

Россиянам назвали способы восстановить физическую форму после длительного отсутствия нагрузки из-за режима самоизоляции. О них рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

По его словам, правильнее всего стараться держать форму даже в условиях пандемии, делая зарядку и придерживаясь сбалансированного питания. «Если же вы собираетесь заняться спортом после значительного перерыва, то начинать нужно с небольших нагрузок, постепенно их увеличивая», — сказал специалист. Он посоветовал начать с пробежек и растягивания.

Тяжельников отметил, что особенно осторожно относиться к физическим нагрузкам следует тем, кто переболел COVID-19. Он пояснил, что слишком интенсивные и длительные занятия могут привести к ослаблению и осложнениям здоровья.

Также специалист призвал внимательно отнестись к питанию. Он предупредил, что диеты, при которых не поддерживается баланс необходимых микроэлементов и витаминов, опасны. «Резкая потеря веса часто ни к чему хорошему не приводит, кроме упадка сил и новых проблем со здоровьем. Считается опасным терять вес более килограмма в неделю», — сказал он. Тяжельников порекомендовал безопасную для здоровья стратегию с системной физической нагрузкой и сбалансированным питанием.

В декабре спортивный врач Ксения Сапранкова заявила, что занятия спортом не создают иммунитет к коронавирусу, но косвенно влияют на сопротивляемость ему. Она также дала россиянам совет по занятиям спортом в пандемию. Лучше всего на общее состояние организма влияют кардионагрузки, йога и плавание — они повышают емкость легких. Это важно при коронавирусе, подчеркнула специалистка. Сапранкова добавила, что у людей, которые занимаются не реже двух раз в неделю, обычно нет сопутствующих заболеваний, которые могут усугубить течение инфекции.