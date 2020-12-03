Врачи дали россиянам советы по занятиям спортом в пандемию

Занятия спортом не создают иммунитет к коронавирусу, но косвенно влияют на сопротивляемость ему. Об этом рассказала спортивный врач Ксения Сапранкова, передает «Газета.Ru».

Она также дала россиянам совет по занятиям спортом в пандемию. Лучше всего на общее состояние организма влияют кардионагрузки, йога и плавание — они повышают емкость легких. Это важно при коронавирусе, подчеркнула специалистка. Сапранкова добавила, что у людей, которые занимаются не реже двух раз в неделю, обычно нет сопутствующих заболеваний, которые могут усугубить течение инфекции.

При этом длительные и изнуряющие спортивные тренировки могут быть опасны для организма, заявила Сапранкова. Из-за них выделяется много молочной кислоты, что приводит к сгущению крови. Она напомнила, что одно из осложнений коронавируса — появление тромбов, а из-за силовых нагрузок могут возникнуть другие хронические заболевания.

Другой спортивный врач Тамара Кармченинова сообщила «Газете.Ru», что тренировки должны быть регулярными, продолжительностью от 30 минут. При этом лучше всего задействовать при занятиях все части тела. Нагрузки могут быть умеренной интенсивности, они создают достаточное поступление кислорода в организм, это приводит к стабилизации обмена веществ.

Активность также хорошо влияет на лимфоотток, это важно для выведения токсинов. Тренировки также стабилизируют работу гормонов, в том числе влияют на уменьшение уровня гормона стресса, указала Крамченинова. Она добавила, что спорт влияет на замедление воспалительных реакций. Однако она предупредила, что при повышенной температуре тренировки могут быть опасны, так как вызывают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. После снижения температуры можно возобновить спорт, но в легкой форме — делать утреннюю гимнастику или упражнения с собственным весом.

Спортивный врач Ирина Зеленкова добавила, что можно также заниматься дыхательной гимнастикой, но только после стабилизации состояния. Можно использовать как программы реабилитации от лечащего врача, так и другие специальные методики.